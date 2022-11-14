К морскому боевику про романтику пиратства Sea of Thieves можно относиться по-разному, но один момент точно не поддаётся оспариванию: разработчики из студии Rare активно поддерживают своё творение новым контентом, не останавливаясь несмотря ни на что. Так, представители студии сообщили, что новый, уже восьмой по счёту контентный сезон в Sea of Thieves стартует в следующий вторник, 22 ноября.
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Подробностями о его наполнении Rare пока не делится, обещая, что гриф «секретно» со всех деталей будет снят в эту пятницу, 18 ноября. Хотя подробностей нет, можно с высокой долей вероятности предположить, что в состав свежего сезона войдут новые задания, косметический контент, обновлённый боевой пропуск и тому подобные стандартные новшества любого сезона.
Стоит напомнить, что следующей весной Sea of Thieves исполнится пять лет. Для современной видеоигры это очень высокая продолжительность активной жизни, и пока нет никаких предпосылок к резкому её (жизни) обрыву.