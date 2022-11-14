Разработчики из южнокорейской компании NCsoft представили дебютный трейлер Project LLL — своего многопользовательского шутера с открытым миром, действие которого происходит в далёком будущем. Представленный дебютный трейлер содержит геймплейные кадры с боевыми действиями, где отношения между собой выясняют люди и роботы.
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Геймплей Project LLL демонстрирует уровень технического исполнения игры — довольно высокий, надо отметить. Привлекает внимание красиво развевающийся плащ главного героя, «смачные» звуки стрельбы, обилие спецэффектов и очень качественное освещение. Последнее особенно заметно при выходе главного героя из тёмного тоннеля на свет — приятные тени сразу бросаются в глаза.
Сам по себе Project LLL — это «сборная солянка» многих жанров, в которой найдётся место механикам лутер-шутера, королевской битвы и экшена с открытым миром. Игра поступит в продажу на консолях и ПК в 2024 году, точной даты релиза нет.