Интересно, как будут выглядеть титры у такого фильма?

Хидео Кодзима — личность, без преувеличения, знаковая: японский геймдизайнер хорошо известен даже тем представителям игрового сообщества, которые никогда даже не притрагивались к его творениям. Вполне вероятно, что в будущем мы увидим разработчика в новых стезях — в частности, Кодзима заявил, что хотел бы попробовать себя в кино и музыке.

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По словам мэтра, кино и музыка для него — не пустые слова: сам он «на 70 % состоит из фильмов», а правильно подобранное музыкальное сопровождение является неотъемлемой частью всех его видеоигр. В связи с этим он хотел бы напрямую заняться созданием музыки и кинофильмов.

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Удастся ли реализовать эту мечту, покажет, естественно, только время, но, как известно, первый шаг к мечте — это её появление. Вряд ли это произойдёт быстро, поскольку у Kojima Productions сейчас в производстве вагон и маленькая тележка видеоигр, которые наверняка отнимают у Кодзимы, предпочитающего лично участвовать в их разработке, массу времени и ресурсов.