То, что Sonic Frontiers получила на удивление высокие пользовательские оценки, мы уже знаем. Теперь настала пора признать новинку самой востребованной в Steam за всю историю соответствующей франшизы: пиковый «онлайн» Sonic Frontiers в сервиса от Valve почти вдвое превзошёл таковой у предыдущей рекордсменки в лице Sonic Mania.
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Хотя в процентном выражении данный рост и впрямь выглядит внушительно, но в абсолютном выражении статистика по-прежнему вызывает лёгкую ухмылку. Так, максимальный одновременный «онлайн» нового «Соника» в Steam составил 19 181 пользователя, при том что у Sonic Mania данный результат составил 11 937 пользователей.
Рекорд был установлен пять суток назад — в день релиза Sonic Frontiers — и предполагалось, что на выходных он поползёт дальше вверх. Но не случилось: на момент публикации данной заметки «онлайн» Sonic Frontiers болтался в районе 4—5 тысяч пользователей. Иными словами, рекорд-то установлен, но на этом вся жизнь новинки в Steam, собственно, закончилась, и очевидно, что ни о каких серьёзных продажах проекта на PC говорить не приходится.