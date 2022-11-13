Через две с небольшим недельки Rainbow Six Siege отметит седьмую годовщину со дня своего релиза. Срок, особенно для шутера, внушительный, однако Ubisoft убеждена в том, что «Радуга» спит в холодильнике, и регулярно выпускает для своего творения свежие контентные обновления, которые здесь именуются «Операциями». В обозримой перспективе новый сезон, который нарекли Operation Solar Raid, и его главным нововведением, естественно, станет свежее поле боя под названием «Лаборатория Nighthaven».
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Видеоролик, демонстрирующий этот расположенный на райском острове исследовательский комплекс, прилагается: с его помощью можно примерно оценить планировку, укрытия, точки интереса, да и в целом визуальную составляющую новой карты.
Помимо нового поля боя в обновлении Operation Solar Raid будут включены изменения скромные по масштабу, но не менее важные в принципе. Так, в рейтинговом режиме появится новый уровень ранга, усовершенствуется матчмейкинг, будет внедрён кроссплей и кросспрогресс, и многие другие изменения.
Подробнее о всём, что ждёт фанатов Rainbow Six Siege в новой «Операции», Ubisoft планирует поведать 21 ноября.