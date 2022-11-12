Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Алексей Сычёв
Илон Маск дал понять, что не является категорическим противником удалённой работы
Просто желающим сохранить такой режим деятельности в Twitter придётся доказать свою эффективность.
рекомендации
Подъехал i5 13600K 14 ядер - сильно дороже 12600K
RTX 3060 Ti - цена идет к 30 тр
Новый <b>16-ядерный 7950X</b> 4.5ГГц в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Новейшие Ryzen 7700X 4.5GHz в Ситилинке
3050 MSI Gaming дешевле 30тр
Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже

Минувшая пятница в США была выходным днём, но возглавивший недавно Twitter Илон Маск (Elon Musk), как сообщает CNBC, в своём обращении к сотрудникам компании по электронной почте не только поблагодарил тех, кто накануне в четверг работал сверхурочно, но и пригласил всех желающих поделиться своими идеями о дальнейшей деятельности социальной сети, посетив штаб-квартиру Twitter в пятницу.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации
3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке
12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри
ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
RTX 3070 за 44тр в Регарде
RTX 3080 за 63 тр в Регарде
3070 Ti MSI за 55тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Эксцентричный миллиардер пояснил, что выйдет на работу в пятницу и будет не против пообщаться с сотрудниками лично, пригласив их заглянуть в свой офис на десятом этаже здания. В своём письме он также дал понять, что не является категоричным противником работы в удалённом режиме, но желающие его сохранить должны будут предоставить веские причины, а также продемонстрировать «исключительную производительность труда». При всём этом Илон Маск остаётся сторонником идеи «корпоративного духа» и повышения эффективности работы коллектива при нахождении сотрудников в одном месте.

#илон маск #twitter #илон маск и twitter #удалённая работа
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

После наплыва фейков Twitter была вынуждена вернуть серые галочки «официальным» учётным записям
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Чем интересен российский дрон-камикадзе Ланцет-3 – преимущества и недостатки по сравнению с Герань-3
3
В Иране создали гибрид дрона-камикадзе и реактивной ракеты Saqr-1
23
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный 3D принтер за 250 долларов и другие
6
Получаем бесплатные монеты EtherMail и ранний доступ к почтовому ящику на Ethereum
7
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
328
Крах FTX обрушил весь рынок криптовалют - из-за чего этого произошло
5
История NFT пузыря — картинок за миллионы долларов
10
Обзор доступного по цене 27-дюймового WQHD-монитора Digma DM-MONB2705
83
Почему богатые и успешные люди выбирают iPhone, а не Android
36
Как чувствует себя Windows 10 после двух лет работы на ПК неопытного пользователя
23

Сейчас обсуждают

djon3volta
08:50
Вспомнил момент из фильма про Индиана Джонса, там перед ним какой то каратист начал руками вертеть, Форд просто достал пистолет и грохнул его. Какой толк что ты можешь ломать рукой кирпичи, если тебя ...
На учениях элитный полк британских рейнджеров учится "воевать" против российских солдат
Вася Сеновал
08:49
ты гомик?
Телеведущая с американского канала назвала Зеленского "королевой американских пособий"
Hacknir
08:49
Почему поцреоты всех норовят трахнуть, что за гомосятина то у вас там?
На учениях элитный полк британских рейнджеров учится "воевать" против российских солдат
Максим Лобков
08:49
Точно! Скоро выйдем на покупку отечественных процессоров, так как иностранные будут дороже. Уже иностранщина начала кусаться на Украине.
Российский неон может оказаться никому не нужен – как полупроводниковые гиганты обойдутся без РФ
Hacknir
08:48
Как ты? По себе людей не судят
На учениях элитный полк британских рейнджеров учится "воевать" против российских солдат
Hacknir
08:48
С украиной не справились а с англией справятся, лолшто?
На учениях элитный полк британских рейнджеров учится "воевать" против российских солдат
Вася Сеновал
08:48
Американцы рассуждают о справедливом мире - уже смешно.
Байден на климатическом саммите COP27 призвал лидеров стран бороться за справедливый мир
Вася Сеновал
08:45
они ни когда не лагали, не в 2008 не в 2022
Почему богатые и успешные люди выбирают iPhone, а не Android
Вася Сеновал
08:43
идиота кусок
Почему богатые и успешные люди выбирают iPhone, а не Android
_Вежливый_NASAMS
08:43
В Литве собрали $250 тысяч на морской дрон для Украины остатки черноморской флотилии напряглись
Украина получит MIM-23 Hawk - американский противоракетный комплекс пятидесятилетней давности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем