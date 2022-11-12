Просто желающим сохранить такой режим деятельности в Twitter придётся доказать свою эффективность.

Минувшая пятница в США была выходным днём, но возглавивший недавно Twitter Илон Маск (Elon Musk), как сообщает CNBC, в своём обращении к сотрудникам компании по электронной почте не только поблагодарил тех, кто накануне в четверг работал сверхурочно, но и пригласил всех желающих поделиться своими идеями о дальнейшей деятельности социальной сети, посетив штаб-квартиру Twitter в пятницу.

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Источник изображения: Getty Images

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Эксцентричный миллиардер пояснил, что выйдет на работу в пятницу и будет не против пообщаться с сотрудниками лично, пригласив их заглянуть в свой офис на десятом этаже здания. В своём письме он также дал понять, что не является категоричным противником работы в удалённом режиме, но желающие его сохранить должны будут предоставить веские причины, а также продемонстрировать «исключительную производительность труда». При всём этом Илон Маск остаётся сторонником идеи «корпоративного духа» и повышения эффективности работы коллектива при нахождении сотрудников в одном месте.