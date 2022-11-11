Вчера разработчики из Avalanche Software пообещали, что в эту пятницу представят нашему вниманию свежую демонстрацию игрового процесса Hogwarts Legacy. Сказано — сделано: неожиданно продолжительная геймплейная демонстрация длиной в 46 минут была опубликована, и в её рамках были затронуты несколько важных тем касательно игрового процесса.
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Чтобы лучше способствовать отыгрышу неизвестного, но потенциально могущественного молодого волшебника, в Hogwarts Legacy, как вы знаете, события разворачиваются за век до описанных в книгах и кинофильмах. Новинка снабжена полноценным редактором персонажа, благодаря чему вы сможете создать героя по своему вкусу, и при этом никак не повредить повествованию.
По сюжету, мы играем за ученика Хогвартса, которому, несмотря на его великое предназначение, всё же надо посещать занятия. Как данная система будет реализована, разработчики пока не уточняют, но можно предположить, что местные магические дисциплины будут включены в обязательные/второстепенные квесты. При этом превращать Hogwarts Legacy в виртуальный симулятор учёбы в Avalanche не хотели, так что вряд ли мы будем проводить значительную часть времени в кабинетах и залах.
Вместе с тем разработчики продемонстрировали магические сражения, в данном случае — дуэли. Персонаж может как насылать на оппонента ударные заклинания, так и защищаться. В целом это всё выглядит как фехтование волшебными палочками и занимательные пасы руками.
Запуск Hogwarts Legacy должен состояться 10 февраля. В России проект официально доступен не будет; если, конечно, в консерватории Warner Bros. Games к тому времени ничего не вправится.