И о чём-то конкретном говорить пока слишком рано.

В своё время мистический экшен Control получил высокие пользовательские оценки и обрёл если не армию, то как минимум несколько дивизий преданных фанатов. На фоне всего этого студия Remedy решилась на производство сиквела, а сегодня стало известно, что делать это она будет в сотрудничестве с компанией 505 Games, занимающейся издательской деятельностью.

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Как сообщается, начальный бюджет Control 2, которая теперь официально именуется именно так, составляет порядка пятидесяти миллионов евро. Судя по тому, что доход от продаж игры компании собираются поделить пополам, то и вложатся в её производство они также поровну. Сама Remedy обеспечит подготовку и распространение PC-версии Control 2, в то время как 505 Games будет издавать проект на консолях. Что весьма интересно, учитывая тот факт, что раньше 505 Games в основном занималась изданием именно PC-версий игр.

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Что до самой Control 2, то пока о данном проекте говорить слишком преждевременно: согласно опубликованной информации, он находится в стадии концепта, и о релизе в обозримой перспективе можно даже не мечтать. Сейчас все ресурсы Remedy брошены на Alan Wake II, которая должна выйти в следующем году, а также на производство ремейков Max Payne и Max Payne 2.