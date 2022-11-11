Борьба со спамом и дезинформацией должна стать одним из приоритетных видов активности сотрудников Twitter на ближайшие недели.

Первоначально Илон Маск (Elon Musk) планировал провести ревизию итогов верификации учётных записей Twitter по старым правилам, и только потом вернуть в описание официальных аккаунтов организаций, компаний и медийных персон ту самую «серую галочку», которая подтверждала их подлинность иными способами, не зависящими от оплаты подписки Twitter Blue за $8 в месяц. Как сообщает Bloomberg, на этой неделе пострадавшей от кадровых чисток команде Twitter пришлось столкнуться с таким количеством спама и фейков, что было принято решение вернуть серые галочки важнейшим учётным записям.

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Источник изображения: Twitter

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Илон Маск персонально добавил, столкнувшись накануне с недоброжелательной активностью поддельной учётной записи Tesla, что все желающие имитировать деятельность какой-то организации или человека «пародисты» должны будут указывать слово «parody» не только в подписи к учётной записи, но и непосредственно в её имени. Что касается частных пользователей, то их личность Маск считает возможным подтверждать по реквизитам в платёжной системе, ведь за синюю галочку в ближайшем времени пользователям этой социальной сети придётся платить по $8 в месяц. Впрочем, и на этом направлении борьба с фальсификацией и спамом будет вестись настолько интенсивно, насколько позволят возможности вдвое сокращённого коллектива Twitter.