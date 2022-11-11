Игра вновь доступна в российском Steam, релиз состоится 30 ноября.

Разработчики из независимой студии Fatshark опубликовали свежий кинематографический трейлер кооперативного экшена Warhammer 40,000: Darktide. Ролик знакомит нас с Инквизитором Брамс (на постере), которая рассказывает о городах и ульях Империума, а также ведущейся там войне. Колоритная барышня напоминает, что если падут все укрепления, то вслед за ними «схлопнется» Империум.

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В новой войне, разворачивающейся в грядущем Warhammer 40,000: Darktide, нет классического поля боя или сражений больших флотилий, поскольку выполнение всей «чёрной» работы поручено агентам Имперской Инквизиции.

Что удивительно, Warhammer 40,000: Darktide доступна для предзаказа в Steam для жителей РФ и РБ. Проект получит перевод на русский язык (субтитры и меню). Летом текущего года игра перестала быть доступной для просмотра россиянам и белорусам, но сейчас что-то, видимо, изменилось. За стандартную версию Darktide у вас попросят 2749 рублей, а издание Imperial Edition можно будет купить за 4129 рублей.

Официальное описание проекта выглядит следующим образом:

«Отбейте город Терциум от полчищ кровожадных врагов в напряжённом и брутальном шутере. Warhammer 40,000: Darktide — новая кооперативная игра от удостоенной наград команды создателей серии Vermintide.

В глубинах улья разрастается семя скверны, грозя превратиться в волну всепоглощающей тьмы. Новая зловещая и таинственная сила стремится захватить город. Вам и вашим союзникам из Инквизиции предстоит искоренить вражеские силы, иначе город падет жертвой Хаоса. Терциум падет, отверженные восстанут».

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Warhammer 40,000: Darktide поступит в продажу 30 ноября текущего года на ПК, позже проект заглянет на консоли Xbox Series X|S.