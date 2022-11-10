Всё расписано в подробностях.

Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» опубликовала отчёт по итогам работы в третьем квартале 2022 года. Из самых важных показателей нужно отметить следующее: выручка выросла на 34 %, месячная аудитория в России выросла на 6,9 % год к году и составила рекордные 76,9 млн пользователей. Средняя дневная аудитория в России увеличилась на 7,1 % до рекордных 49,4 млн.

реклама

В своём отчете представители «ВКонтакте» ссылаются на данные аналитиков из Mediascope — именно из их отчёта удаётся узнать, что месячный охват соцсети в сентябре составил 85 % российской интернет-аудитории. Причём 54 % посещали социальную сеть ежедневно.

Число подтверждённых запросов на добавление в друзья повысилось на 34 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. А различные улучшения алгоритмов поиска и рекомендаций позволили пользователям чаще находить новых друзей и знакомых в соцсети.

В отчёте также указывается, что в третьем квартале суточные просмотры видео на платформе технологий VK (VK Видео и VK Клипы) обновили рекорд, достигнув 2,41 млрд. Разработчики утверждают, что сервисы активно развиваются, внедряя новые технологии и поддерживая авторов контента.

В текущем году «ВКонтакте» открыла доступ к монетизации прямых эфиров, благодаря чему авторы сообществ могут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных видеороликов, которые демонстрируются перед трансляциями.

Социальная сеть представила кабинет автора — специальный инструмент расширенной аналитики для создателей контента и правообладателей. «VK Видео» также может похвастаться обновлённой системой рекомендаций, благодаря которой выросли просмотры рекомендованных роликов на видеовитрине.

Развитие видеоплатформы помогло в третьем квартале закрепить рост количества просмотров видео внутри социальной сети. Среднее число ежедневных просмотров увеличилось на 45 % год к году и составило 1,16 млрд.

Число мини-приложений на платформе VK Mini Apps в сентябре выросло на 73% по сравнению с прошлым годом и составило 63 800. Средняя месячная активная аудитория платформы в третьем квартале выросла на 15% и составила 38,4 млн.

В текущем году платформа «VK Звонки» получила бета-версию приложения для переговорных, а также функцию планирования встреч. Команда поддержки открыла API для управления видеозвонками.

Ещё в этом году «ВКонтакте» запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки и открыла доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам.

рекомендации 3080 Gigabyte дешевле 70 тр в Ситилинке 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Разработчики в своём большом сообщении с результатами по третьему кварталу заявили, что развитие «ВКонтакте» как крупнейшей в России платформы для пользователей и авторов — одна из основных целей соцсети. Именно поэтому девелоперы продолжат внедрять новые технологии и делится ими со сторонними разработчиками, разрабатывать новые инструменты монетизации контента, а также улучшать пользовательский опыт, повышая общую безопасность.