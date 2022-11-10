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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Отчёт «ВКонтакте»: выручка выросла на 34 %, а аудитория выросла до рекордных 76,9 млн человек
Всё расписано в подробностях.
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Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» опубликовала отчёт по итогам работы в третьем квартале 2022 года. Из самых важных показателей нужно отметить следующее: выручка выросла на 34 %, месячная аудитория в России выросла на 6,9 % год к году и составила рекордные 76,9 млн пользователей. Средняя дневная аудитория в России увеличилась на 7,1 % до рекордных 49,4 млн.

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В своём отчете представители «ВКонтакте» ссылаются на данные аналитиков из Mediascope — именно из их отчёта удаётся узнать, что месячный охват соцсети в сентябре составил 85 % российской интернет-аудитории. Причём 54 % посещали социальную сеть ежедневно.

Число подтверждённых запросов на добавление в друзья повысилось на 34 % по сравнению с тем же периодом прошлого года. А различные улучшения алгоритмов поиска и рекомендаций позволили пользователям чаще находить новых друзей и знакомых в соцсети.

В отчёте также указывается, что в третьем квартале суточные просмотры видео на платформе технологий VK (VK Видео и VK Клипы) обновили рекорд, достигнув 2,41 млрд. Разработчики утверждают, что сервисы активно развиваются, внедряя новые технологии и поддерживая авторов контента.

В текущем году «ВКонтакте» открыла доступ к монетизации прямых эфиров, благодаря чему авторы сообществ могут получать доход от просмотра пользователями коротких рекламных видеороликов, которые демонстрируются перед трансляциями.

Социальная сеть представила кабинет автора — специальный инструмент расширенной аналитики для создателей контента и правообладателей. «VK Видео» также может похвастаться обновлённой системой рекомендаций, благодаря которой выросли просмотры рекомендованных роликов на видеовитрине.

Развитие видеоплатформы помогло в третьем квартале закрепить рост количества просмотров видео внутри социальной сети. Среднее число ежедневных просмотров увеличилось на 45 % год к году и составило 1,16 млрд.

Число мини-приложений на платформе VK Mini Apps в сентябре выросло на 73% по сравнению с прошлым годом и составило 63 800. Средняя месячная активная аудитория платформы в третьем квартале выросла на 15% и составила 38,4 млн.

В текущем году платформа «VK Звонки» получила бета-версию приложения для переговорных, а также функцию планирования встреч. Команда поддержки открыла API для управления видеозвонками.

Ещё в этом году «ВКонтакте» запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки и открыла доступ к собственным технологиям распознавания речи сторонним разработчикам.

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Разработчики в своём большом сообщении с результатами по третьему кварталу заявили, что развитие «ВКонтакте» как крупнейшей в России платформы для пользователей и авторов — одна из основных целей соцсети. Именно поэтому девелоперы продолжат внедрять новые технологии и делится ими со сторонними разработчиками, разрабатывать новые инструменты монетизации контента, а также улучшать пользовательский опыт, повышая общую безопасность.

#вконтакте #отечественное по #vk
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