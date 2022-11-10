И ещё одной игры в довесок.

На дворе опять четверг, а это значит, что пора в очередной раз проверить Epic Games Store на предмет раздаваемых подарочных игр, дабы пополнить свою кажущуюся уже бесконечной игротеку. Сегодня нашему вниманию представили два проекта: стелс-тактику Shadow Tactics Blades of the Shogun про служение захватившему в Японии власть сёгуну, а также казуальный инди-проект Alba A Wildlife Adventure.

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Как и во всех предыдущих раздачах, вышеуказанные подарки можно будет забрать в течение недели — вплоть до следующего вечера четверга, после чего предложение сменится на новый подарок, коим станет сетевой хоррор-боевик Evil Dead The Game по мотивам «Живых мертвецов».

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Учитывая, что мы приближаемся к декабрю, а там — до новогодних и рождественских праздников, хотелось бы верить, что в Epic Games Store вновь проведут марафон подарочных раздач, где найдётся место в том числе достойным проектам.