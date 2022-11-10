В октябре прошлого года польская студия Archon объявила о том, что трудится над настольной игрой по мотивам «Героев Меча и Магии 3». То, что за производство данного проекта взялся именно польский коллектив, удивления не вызывает: вероятно, Польша является второй после России страной с самым большим числом фанатов «Третьих». Ещё тогда, год назад, Archon сообщила, что финансироваться проект будет в том числе посредством Kickstarter, кампания по сбору средств на котором будет запущена в ноябре 2022 года. Удивительно, но все планы удалось реализовать, и сегодня представители студии поведали миру о запуске Kickstarter-кампании уже 15 ноября.
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Настолка рассчитана на участие от одного до четырёх игроков, а средняя игровая сессия здесь будет длиться порядка двух часов. Знакомые фракции на месте, игровые механики — тоже. Естественно, с поправкой на изменённый стиль игры и вызванные этим обстоятельством особенности.
Как долго будет продолжаться Kickstarter-кампания, не уточняется, но, скорее всего, стандартные 30 дней. Разработчики рассчитывают собрать 50 тысяч евро, а поставки игры должны начаться ещё через год — к концу 2023-го.