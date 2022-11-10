…только в Китае.

Китайский издатель и разработчик Papergames совместно с принадлежащей ему студией 17ZHE представил дебютный трейлер фэнтезийного экшена с открытым миром Project: The Perceiver. Сам ролик был опубликован на официальном канале игрового издания IGN.

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Авторы рассказали, что действие игры происходит в древнем Китае, а главным героем выступает избежавший смерти мужчина. Он после череды таинственных событий обрёл магические силы и отправился восстанавливать порядок в Китае. В представленное Project: The Perceiver очень много древних сказаний и философии Поднебесной.

Геймплей Project: The Perceiver сочетает в себе ожесточённые схватки с солдатами с применением приёмов паркура, а также исследование большого открытого мира с массой поселений, участие в мифических испытаниях и непременные схватки с опасными боссами.

В комментариях к данному ролику зрители справедливо отмечают, что проект очень сильно напоминает собой Ghost of Tsushima, но только в декорациях древнего Китая. Игроки также отмечают первоклассную картинку игры, качественные анимации и зрелищные спецэффекты. Отметим это и мы — к тому же, битва с боссом получилась действительно увлекательной.

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Релиз Project: The Perceiver должен состояться на PS4 и PS5, точная дата будет объявлена позже.