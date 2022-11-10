Помогла платформа VK Donut и не только.

Команда поддержки социальной сети «ВКонтакте» рассказала о «значительном росте» числа групп и публичных страниц, которое случилось в третьем квартале текущего года. Заработок авторов, генерируемый с помощью официальных инструментов сервиса, тоже увеличился. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество групп и публичных страниц «ВКонтакте» выросло на 28 %.

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В отдельном сообщении своего официального блога, раскрывающего детали роста, разработчики соцсети делали основной упор на цифры. Например, количество просмотров ленты увеличилось на 45 %. Активность аудитории и развитие алгоритмов поспособствовали увеличению количества вступлений в сообщества на 25 %.

Заработок авторов — ещё одна важна тема. Правильно настроенные алгоритмы будут способствовать увеличению заработков и, как следствие, увеличению количества публикаций контента. Выручка сообществ, которые пользуются официальными инструментами монетизации «ВКонтакте» (это монетизация видео, партнёрская программа, VK Donut и другие), в третьем квартале выросла на 88 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Донатная» платформа VK Donut, позволяющая монетизировать контент с помощью подписки, помогла заработать авторам сообществ 126 миллионов рублей, что в 3 раза больше, чем годом ранее. А количество сообществ, которые используют данную платформу, выросло в 1,5 раза. Число подписчиков, которые перечисляют деньги через VK Donut, увеличилось в 2 раза.

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Напомним также, что недавно «ВКонтакте» представила возможность монетизировать прямые эфиры, благодаря этому и другим продуктовым улучшениям общий месячный заработок сообществ с помощью монетизации вырос в 10 раз за последний год. К программе уже присоединилось более 15 тысяч сообществ.