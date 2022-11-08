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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Cyberpunk 2077 неожиданно получила патч 1.61, добавивший поддержку AMD FSR 2.1 и не только
Там много всего. Опять.
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Компания CD Project RED без каких-либо дополнительных объявлений выпустила патч с порядковым индексом 1.61 для ролевого экшена Cyberpunk 2077. «Заплатка», как и в предыдущие разы исправила многочисленные ошибки в скриптах квестов, внесла кое-какие графические изменения (по мелочи) и добавила поддержку технологии масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution 2.1.

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Патч 1.61 также исправил несколько ошибок в интерфейсе. Например, он устранил баг, из-за которого при сбросе привязки клавиш к значениям по умолчанию результат начинал отображаться в игре только после перезагрузки игры или загрузки сохранения. Также была исправлена ошибка, из-за которой меню снаряжения могло быстро крутиться вверх и вниз после разбора или выбрасывания предмета.

В отношении консольных версий была исправлена ошибка, из-за которой межплатформенные сохранения с консолей Xbox One не переносились на ПК или PlayStation. Неприятный баг, из-за которого раздел «Мои награды» на PlayStation показывался с ошибкой после захода в свою учётную запись GOG, тоже был устранён.

Самые интересные исправления случились в разделе «Графика». Судите сами:

  • жители Найт-Сити теперь будут пользоваться зонтами разных форм и цветов;
  • исправлены многочисленные ошибки с пробелами в текстурах, из-за которых можно было провалиться под карту;
  • исправлены многочисленные висящие в воздухе или находящиеся не на своих местах предметы;
  • исправлена ошибка, из-за которой грудь Ви начинала проходить сквозь одежду, если игрок менял её размер в клинике риперов;
  • исправлена ошибка, из-за которой при смене с помощью зеркала ногтей с длинных на коротко подстриженные результат начинал отображаться в игре только после перезагрузки сохранения;
  • исправлены потенциальные ошибки текстур машин после столкновения с ними.
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3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте Cyberpunk 2077.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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