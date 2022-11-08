Более разумный подход Sony к эксклюзивам позволил PC-геймерам пусть и с огромным опозданием, но всё же приобщиться к числу фанатов творчества внутренних студий японской компании. В связи с этим слухи о готовящейся PC-версии боевика Returnal про петлю времени уже вызывают живой интерес публики. Формально слухи о существовании компьютерной версии данного проекта утекают в Сеть уже на протяжении многих месяцев, и сегодня не исключение — в базе данных Steam уже открыто стало указываться название игры, тогда как раньше дело ограничивалось кодовыми названиями и именованиями местных локаций и персонажей.
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Стоит отметить, что хоть Returnal и получила признание со стороны обозревателей, непосредственно геймеры в своё время оказались менее сдержанными, и помимо преимуществ также отметили массу недостатков, не позволяющих назвать Returnal обязательной к приобретению и прохождению игрой.
Релиз Returnal состоялся весной прошлого года. В настоящее время Sony придерживается позиции постепенного выпуска своих эксклюзивов на PC, так что ждём официального анонса от разработчиков.