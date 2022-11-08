Преобразования, которым Илон Маск (Elon Musk) начал подвергать социальную сеть Twitter после её приобретения, можно считать непоследовательными, но сам миллиардер, по словам Bloomberg, хотя бы доволен тем фактом, что количество обращений пользователей к этому ресурсу достигло исторического максимума. Он даже иронично выражает надежду, что серверы Twitter под такой нагрузкой не расплавятся.
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Напомним, что данная тенденция не помешала новому руководству Twitter накануне сократить примерно половину сотрудников компании, а также объявить о намерениях снизить издержки на инфраструктуру на $1 млрд в год. Как отмечает The Verge, рекламодателей новое руководство Twitter пытается привлечь заявлениями о том, что за первую неделю пребывания Илона Маска во главе компании ежедневная пользовательская аудитория социальной сети успела вырасти на 20% в годовом выражении, увеличившись на 15 млн человек и перевалив за четверть миллиарда. Во втором квартале темпы роста аудитории Twitter были несколько ниже — 16,6% в годовом выражении.