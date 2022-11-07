Игровая индустрия развивается (пока что) с такой скоростью, что весь создаваемый ею контент в рамках одного мероприятия в год осветить физически невозможно. В связи с этим издание PC Gamer объявило о том, что второй выпуск мероприятия PC Gaming Show в этом году пройдёт 17 ноября в 21:00 по московскому времени.
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В рамках второго выпуска разработчики покажут новые видеоигры для персональных компьютеров. В массе своей это будут различные инди-проекты. Из относительно известных игр подтверждено участие разве что симулятора руководителя космической программой Kerbal Space Program 2, который был анонсирован несколько лет назад, но пережил несколько переносов выхода.
Стоит отметить, что Kerbal Space Program 2 — это проект, создающийся с расчётом как минимум на десятилетие успешного существования, так что в его случае отложенный релиз не воспринимается так же болезненно, как в случае с проходными играми из конвейерных серий.