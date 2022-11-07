На нём помимо различного второ- и третьесортного контента покажут Kerbal Space Program 2.

Игровая индустрия развивается (пока что) с такой скоростью, что весь создаваемый ею контент в рамках одного мероприятия в год осветить физически невозможно. В связи с этим издание PC Gamer объявило о том, что второй выпуск мероприятия PC Gaming Show в этом году пройдёт 17 ноября в 21:00 по московскому времени.

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В рамках второго выпуска разработчики покажут новые видеоигры для персональных компьютеров. В массе своей это будут различные инди-проекты. Из относительно известных игр подтверждено участие разве что симулятора руководителя космической программой Kerbal Space Program 2, который был анонсирован несколько лет назад, но пережил несколько переносов выхода.

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Стоит отметить, что Kerbal Space Program 2 — это проект, создающийся с расчётом как минимум на десятилетие успешного существования, так что в его случае отложенный релиз не воспринимается так же болезненно, как в случае с проходными играми из конвейерных серий.