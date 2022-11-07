И это как минимум.

Последнее время Sony стала часто жаловаться на то, что конкурент в лице Microsoft, получив под свой контроль холдинг Activision Blizzard, может сделать франшизу Call of Duty эксклюзивной для своих платформ, тем самым оставив приставки PlayStation не у дел. При всём этом Sony не брезгует двойными стандартами и всячески демонстрирует, что сама она от эксклюзивов, пусть даже если они будут временными, отказываться не собирается. Сегодня появилось очередное подтверждение этой политики компании: стало известно, что грядущий ролевой боевик Final Fantasy XVI на протяжении полугода будет распространяться исключительно на PlayStation 5.

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Стоит отметить, что данное заявление не означает, что по истечении шести месяцев проект непременно заглянет на другие платформы, хотя практика Sony последних лет демонстрирует, что компания ради дополнительной прибыли готова выпускать свои некогда эксклюзивные блокбастеры на PC. Правда, спустя несколько лет после релиза на PlayStation, но всё же.

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Что касается Final Fantasy XVI, то её релиз пока остаётся среднесрочной перспективой: раньше второго квартала 2023 года его можно не ждать, а это означает, что на сторонних платформах игра в лучшем случае появится только к началу 2024 года.