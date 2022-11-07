Модель SoundCloud.

Сервис «Яндекс.Музыка» может разрешить пользователям добавлять собственную музыку в общий каталог — об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Данная возможность тестируется в условиях сокращения медиатеки сервиса на фоне ухода западных лейблов.

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Как правило, музыкальные сервисы не сочетают пользовательский контент с лицензионной музыкой, но есть исключения — SoundCloud, например. Аналитики сходятся во мнении, что данная инициатива не будет пользоваться популярностью, но и вряд ли приведёт к конфликту площадки с дистрибуторами.

По словам источников «Коммерсанта», компания «Яндекс» в данный момент изучает возможность выкладывать музыку во всеобщий доступ, при этом загружаемые треки будут проверяться на соблюдение авторских прав и помечаться как пользовательские.

Здесь стоит уточнить, что большинство сервисов для стриминга музыки не разрешают пользователям напрямую загружать композиции для всеобщего доступа. Исключением считается SoundCloud, который позиционирует себя как площадка для независимых исполнителей.

Для профессионального использования SoundCloud нужно вносить отдельную плату по тарифу. Причём, подписка на загрузку музыки оплачивается независимо от подписки на прослушивание. Что до «Яндекса», то его музыкальный сервис позволяет загружать треки ещё с 2017 года, но только для частного прослушивания. То есть, в общий каталог такие файлы не попадают.

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«Если пользовательские треки не будут монетизироваться, то "Яндекс" вряд ли испортит отношения с дистрибуторами». Но, по его мнению, в таком виде функция заинтересует только небольшие музыкальные сообщества и нишевых артистов, «у которых есть двести-триста фанатов», — считает опрошенный «Коммерсантом» продюсер Colisium International Music Forum Сергей Бабич.