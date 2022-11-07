Основатель социальной сети уже задумался, для кого и какая информация станет самой точной.

В это воскресенье недавно купивший компанию Twitter Илон Маск (Elon Musk) решил поделиться планами по дальнейшей трансформации этой платформы, и одним из его заявлений, как отмечает Reuters, стало обещание превратить Twitter в источник самой точной информации на планете. В этом заключается миссия нового руководства компании, как пояснил миллиардер.

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Источник изображения: Reuters, Dado Ruvic

Стоявший у истоков Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey), вполне в духе времени, озаботился вопросом о том, для кого соответствующая информация будет самой точной. В целом, само заявление Илона Маска уже вызвало ожесточённые споры, но попутно он поделился грядущими изменениям в политике верификации учётных записей Twitter. Любая попытка выдать себя за другого пользователя будет караться пожизненным лишением доступа к социальной сети, причём без предварительного предупреждения, как это происходит сейчас. Исключение составят только те пользователи, которые будут использовать свои профили для подражания знаменитостям и открыто на это указывать.

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Что характерно, даже смена имени в учётной записи Twitter будет лишать её статуса прошедшей верификацию до тех пор, пока процедура не будет пройдена повторно. Как уже отмечалось, за право подтвердить свою учётную запись большинство пользователей социальной сети будут вынуждены ежемесячно платить за подписку по $8. При этом Илон Маск готов освободить от оплаты жителей тех регионов, где компания физически не сможет принимать от них платежи.