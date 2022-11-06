То есть, не просто Skyrim в космосе. И выйдет она только после Redfall.

Не секрет, что геймеры отлично чувствуют фальшь и видят самоповторы там, где сами разработчики всячески пытаются оправдаться. Одним из основных объектов насмешек геймеров по данным критериям является Bethesda Game Studios, игры которой зачастую именуют не иначе как «оконсоленный Morrowind», «оконсоленный Oblivion» и «Skyrim в постапокалипсисе». Своим мнением на этот счёт поделился Мэтт Бути, руководитель Xbox Game Studios, которая с некоторых пор владеет Bethesda Game Studios через ZeniMax Media.

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По словам Бути, которые он произнёс в рамках подкаста Friends Per Second, на протяжении последних полутора лет он много времени провёл с руководителем Bethesda Game Studios Тоддом Говардом, и может констатировать, что «рескины» предыдущих игр студии — это точно не подход Говарда. Как уточняет глава Xbox Game Studios, космическая RPG Starfield, на которую сейчас многие геймеры возлагают большие надежды, будет ощущаться свежим проектом, в котором нашлось место новым механикам и особенностям.

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Подробностями того, что Бути наблюдал в течение полутора лет, он делиться в рамках подкаста не стал. Разве что релиз Starfield, по плану, состоится только после сетевого боевика Redfall. Примечательно, что оба проекта запланированы к выходу в следующем году, но пока в обоих случаях без конкретики.