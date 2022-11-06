Воскресный день не сулил никаких интересных новостей из мира видеоигр, и мы уже думали довольствоваться тем, что есть, как вдруг инфоповод-подарок «подбросила» Battlefield 1, которая, согласно статистике ресурса SteamDB, несколько часов назад установила новый рекорд пикового «онлайна» в Steam. Одновременно в шутере через сервис от Valve присутствовали без малого 50 тысяч пользователей.
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Данным рекордом Battlefield 1 обязана проходящей сейчас распродаже, благодаря которой стоимость игры временно сократилась на 88 %. Стоит отметить, что Battlefield 1 считается достойным проектом, что особенно сильно заметно на фоне таких капитальных провалов, как Battlefield V и Battlefield 2042. Так что жителям государств, с рынков которых EA не ушла, громко хлопнув дверью по собственному носу, можно сказать, повезло.
Поскольку этой осенью Battlefield 1 исполнилось шесть лет, нет ничего удивительного в том, что EA решила установить на неё столь крупную скидку. Во-первых, давность выхода это позволяет, а во-вторых, до данного события «онлайн» проекта болтался в районе 4—5 тысяч игроков одновременно, и повысить этот показатель совсем не помешает.