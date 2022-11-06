Когда стало очевидно, что половина сотрудников Twitter в эту пятницу потеряла работу, один из основателей компании Джек Дорси (Jack Dorsey), как отмечает CNBC, счёл нужным признать свою частичную вину в случившемся. По его словам, он несёт ответственность за сложившуюся ситуацию, поскольку в его бытность генеральным директором Twitter штат компании рос слишком быстро. Джек Дорси попросил прощения за это у тех, кто попал под сокращение на уходящей неделе.
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В июне 2013 года, вскоре после выхода Twitter на открытый фондовый рынок, штат компании насчитывал около 2000 человек, а к концу прошлого года вырос до 7500 сотрудников. Половина из них на текущей неделе потеряла работу, поскольку новый владелец бизнеса Илон Маск (Elon Musk) пожаловался на то, что компания теряет по $4 млн в день, и в таких условиях придётся неизбежно экономить на оплате труда персонала. Всем сокращённым будут выплачены компенсации в размере от двух до трёх месячных доходов, в зависимости от страны проживания.