При нём штат рост слишком высокими темпами.

Когда стало очевидно, что половина сотрудников Twitter в эту пятницу потеряла работу, один из основателей компании Джек Дорси (Jack Dorsey), как отмечает CNBC, счёл нужным признать свою частичную вину в случившемся. По его словам, он несёт ответственность за сложившуюся ситуацию, поскольку в его бытность генеральным директором Twitter штат компании рос слишком быстро. Джек Дорси попросил прощения за это у тех, кто попал под сокращение на уходящей неделе.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

В июне 2013 года, вскоре после выхода Twitter на открытый фондовый рынок, штат компании насчитывал около 2000 человек, а к концу прошлого года вырос до 7500 сотрудников. Половина из них на текущей неделе потеряла работу, поскольку новый владелец бизнеса Илон Маск (Elon Musk) пожаловался на то, что компания теряет по $4 млн в день, и в таких условиях придётся неизбежно экономить на оплате труда персонала. Всем сокращённым будут выплачены компенсации в размере от двух до трёх месячных доходов, в зависимости от страны проживания.