Позавчера, а не сегодня, как это пытаются выставить некоторые случайные писатели из нередакционного раздела сайта, в Steam стартовала бесплатная раздача кооперативного боевика Warhammer Vermintide 2 — проекта в фэнтезийном ответвлении культовой серии. Как и следовало ожидать, данное событие самым положительным образом сказалось на статистических показателях проекта.
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Как гласит зафиксированная порталом SteamDB статистика, сегодня пиковый «онлайн» Steam-версии Warhammer Vermintide 2 составил почти 90 тысяч пользователей. Для сравнения, до начала бесплатной раздачи этот показатель в среднем болтался в районе 2—5 тысяч пользователей в зависимости от времени суток и чередования будних и выходных дней.
Похоже, у Warhammer Vermintide 2 начинается вторая жизнь. Будет ли она столь же скоротечной, как и первая, покажет только время. Одно ясно: подобным проектам в современной игровой индустрии место исключительно в составе подписки.