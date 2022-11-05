До этого события «онлайн» в проекте был, мягко говоря, смехотворным.

Позавчера, а не сегодня, как это пытаются выставить некоторые случайные писатели из нередакционного раздела сайта, в Steam стартовала бесплатная раздача кооперативного боевика Warhammer Vermintide 2 — проекта в фэнтезийном ответвлении культовой серии. Как и следовало ожидать, данное событие самым положительным образом сказалось на статистических показателях проекта.

реклама

Как гласит зафиксированная порталом SteamDB статистика, сегодня пиковый «онлайн» Steam-версии Warhammer Vermintide 2 составил почти 90 тысяч пользователей. Для сравнения, до начала бесплатной раздачи этот показатель в среднем болтался в районе 2—5 тысяч пользователей в зависимости от времени суток и чередования будних и выходных дней.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке Недорогие Ryzen 7600 4.7ГГц в продаже Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti MSI за 50 с началом в Регарде

Похоже, у Warhammer Vermintide 2 начинается вторая жизнь. Будет ли она столь же скоротечной, как и первая, покажет только время. Одно ясно: подобным проектам в современной игровой индустрии место исключительно в составе подписки.