Только накануне официальные представители Twitter, как поясняет Reuters, смогли подтвердить, что штат компании был сокращён в среднем на 50%, но отвечающие за модерацию контента подразделения пострадали в меньшей степени, потеряв не более 15% своих сотрудников. Как уверено руководство социальной сети, на способностях выполнять ими свои функции в прежнем объёме данные меры не отразились.
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При этом выясняется, что на период реализации подобных реформ сотрудники Twitter утратили доступ к части функций вроде процедуры восстановления паролей или снятия блокировки с учётной записи. В ближайшие дни доступ к этим функциям будет восстановлен. Илон Маск (Elon Musk) даже отметил, что выражающие ненависть заявления на страницах Twitter на уходящей неделе временами опускались в количественном выражении до уровня ниже привычных. Он добавил, что подходы Twitter к модерации контента и соответствующие технические возможности социальной сети никак не изменятся под его руководством.