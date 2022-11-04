Трассировка лучей за последние годы стала настолько важным инструментом продвижения игр, что без неё сейчас не обходится ни один уважающий себя проект. Гоночная аркада Forza Horizon 5 частично и так поддерживала трассировку лучей, но в грядущем обновлении, которое планируется к выпуску 8 ноября, функциональность рейтрейсинга будет расширена.
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В настоящее время трассировка лучей используется только в режиме ForzaVista, но с выходом обновления её «влияние» распространится также на режимы непосредственно гонок, свободной езды и во время работы в фоторежиме. Кроме того, если раньше у трассировки лучей было только два пресета — среднего и высокого качества — то с установкой обновления добавятся ещё пресеты «Ультра» и «Экстрим».
Кроме того, в Forza Horizon 5 появится поддержка DLSS, DLAA, AMD FSR 2 и FidelityFX CAS. Ничего не поделать: после релиза вводить в игру контент, который должен был присутствовать в ней с самого начала, это теперь пусть и порочная, но, увы, стандартная практика.