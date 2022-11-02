Blizzard продолжает делать всё, что в её силах, дабы окончательно уничтожить собственную репутацию. Недавно в Overwatch 2 началось внутриигровое хэллоуинское событие, в рамках которого геймеры могут приобрести различный тематический косметический контент. Одним из элементов такого контента стал набор для персонажа Кирико, облачающий её в костюм ведьмы и открывающий доступ к новым фразам, граффити и прочему. Сам набор предлагался по цене в 2 600 местных «кредитов», которые либо приобретаются примерно за $25, либо накапливаются посредством долгого и мучительного выполнения еженедельных и ежесезонных заданий.
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Естественно, значительная часть пользователей приобрела вышеуказанный набор за реальные деньги. Теперь Blizzard по-тихому разделила этот набор на составные части, предоставив игрокам возможность приобрести основную его часть — новый облик для Кирико — за эквивалент $19 долларов вместо $25.
Казалось бы, разница копеечная, но многих игроков это разозлило, ведь первоначально перед ними стоял выбор «покупать за $25 или не покупать вообще», тогда как теперь появилась более экономная альтернатива. Геймеры считают, что со стороны Blizzard это выглядит почти как мошенничество: правильнее, по мнению игроков, было предупредить их о том, что через неделю все желающие смогут приобрести элементы набора по отдельности.
Всё это выглядит, мягко говоря, непрезентабельно, и в Blizzard должны этот факт наконец-то осознать. В противном случае вся идея с агрессивной монетизацией может пойти прахом.