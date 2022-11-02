Потому что уже раскошелились «по полной».

Blizzard продолжает делать всё, что в её силах, дабы окончательно уничтожить собственную репутацию. Недавно в Overwatch 2 началось внутриигровое хэллоуинское событие, в рамках которого геймеры могут приобрести различный тематический косметический контент. Одним из элементов такого контента стал набор для персонажа Кирико, облачающий её в костюм ведьмы и открывающий доступ к новым фразам, граффити и прочему. Сам набор предлагался по цене в 2 600 местных «кредитов», которые либо приобретаются примерно за $25, либо накапливаются посредством долгого и мучительного выполнения еженедельных и ежесезонных заданий.

реклама

Естественно, значительная часть пользователей приобрела вышеуказанный набор за реальные деньги. Теперь Blizzard по-тихому разделила этот набор на составные части, предоставив игрокам возможность приобрести основную его часть — новый облик для Кирико — за эквивалент $19 долларов вместо $25.

Казалось бы, разница копеечная, но многих игроков это разозлило, ведь первоначально перед ними стоял выбор «покупать за $25 или не покупать вообще», тогда как теперь появилась более экономная альтернатива. Геймеры считают, что со стороны Blizzard это выглядит почти как мошенничество: правильнее, по мнению игроков, было предупредить их о том, что через неделю все желающие смогут приобрести элементы набора по отдельности.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming уже от 50 тр -35% на S22 Ultra в Ситилинке -30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке 3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр Пиши на наш сайт и зарабатывай Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Всё это выглядит, мягко говоря, непрезентабельно, и в Blizzard должны этот факт наконец-то осознать. В противном случае вся идея с агрессивной монетизацией может пойти прахом.