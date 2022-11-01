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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Точная дата выхода Atomic Heart станет известна уже завтра — официально
Кроме того, подробностями проекта будут делиться постепенно в течение ноября.
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Слухи о том, что студия Mundfish уже совсем скоро объявит точную дату выхода (а не уже объявила, вопреки опубликованным материалам некоторых случайных посетителей нашего сайта), подтвердились: сегодня представители издания IGN объявили о том, что будут в эксклюзивном формате сообщать интересующимся данным проектом его основные подробности в течение всего ноября. Первая такая подробность будет опубликована завтра в 16:00 по московскому времени, и в её рамках нам наконец-то огласят точную дату выхода Atomic Heart.

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В настоящее время сведения касательно сроков сдачи Atomic Heart в релиз разнятся. Одни источники сообщают, что это случится до конца текущего года, другие, что до конца календарной зимы, третьи — что вовсе в последних числах февраля. Как бы то ни было, ждать осталось недолго: завтра вся правда касательно данного вопроса будет оглашена официально.

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3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Отметим, что Atomic Heart в России и других странах СНГ будет распространяться через VK Play. Версия в Steam предназначена для покупателей из стран дальнего зарубежья. Учитывая, что Steam до сих пор по неизвестным причинам не решил проблему с оплатой игр в российском регионе, не оставив хотя бы варианта с QIWI-платежами, как это сделано в том же Epic Games Store, данное решение выглядит вполне справедливым.

#atomic heart #mundfish
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REY_B_
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REY_B_
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Подвешенные ракеты "воздух-тёплый сортир" это далеко не "воздух-воздух". Факт есть факт - стингерами герани не сбиваются. Надо думать ничего более крутого турки за месяц не придумают.
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Андрей Филинский
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REY_B_
17:36
"но в ракетах воздух воздух стоит ограничитель по высоте" - Так то при пуске. А тут удар сверху-вниз. В автомобиль вряд ли.. Но в печную трубу точно влетит.
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WOLF PACIFIER
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REY_B_
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