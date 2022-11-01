В составе коллектива Ridgeline Games.

Недавно Ubisoft постигла утрата — геймдиректор ремейка Splinter Cell Дэвид Гривел объявил об уходе из компании на новое место работы. Сегодня стало известно, что этим новым местом работы оказалась Electronic Arts. Согласно предоставленной Гривелом информации на его странице в деловой социальной сети LinkedIn, трудиться разработчик отныне будет в коллективе Ridgeline Games, в задачу которого входит обеспечение пусть и не ключевых, но всё же важных потребностей франшизы Battlefield.

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В частности, именно на плечи Ridgeline Games возложили ответственность за производство сюжетной кампании следующей части серии Battlefield. Какая во всей этой работе роль отведена господину Гривелу, неизвестно, но, возможно, самая основная, иначе бы вряд ли он покидал тёплое место в Ubisoft.

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Возвращаясь к теме ремейка Splinter Cell, напомним, что данный проект действительно официально существует: его анонс состоялся около года назад — в декабре 2021-го. Утверждается, что в плане геймплея ремейк сохранит приверженность основам серии, но вот его сценарий будет переделан в угоду «современной аудитории». Что бы это всё ни значило.