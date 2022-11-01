Справедливости ради, нас ведь предупреждали, что проект вышел в раннем доступе.

Формально Overwatch 2 сейчас прибывает в статусе игры в раннем доступе, о чём нас неоднократно предупреждали перед «релизом». Таким нехитрым способом Blizzard обеспечила себе долгосрочное оправдание многочисленным имеющимся в проекте недоработкам и критическим ошибкам. Несколько часов назад пользователи заметили, что если играть за персонажа Мэй и использовать её уникальную способность, возводящую ледяную стену, то с её помощью можно попасть за пределы карты и даже поливать оттуда противников огнём, не получая ответных ударов.

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Стоит отметить, что Blizzard отреагировала на этот критический баг очень оперативно: буквально спустя несколько часов компания отключила Мэй, сделав её недоступной для выбора в игре вплоть до решения проблемы. Компания планирует вернуть Мэй в игру 15 ноября. Сколько времени исправление ошибки займёт в действительности — большой вопрос. В случае с решением похожих «ломающих» игру проблем у персонажей Бастиона и Торбьорна Blizzard потребовалось несколько недель — только совсем недавно они были возвращены в игру, хотя сам ранний релиз состоялся без малого месяц назад.

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Overwatch 2 является идейным развитием, а технически — гигантским обновлением предыдущей части. В «новинке» изменилась структура ведения сражений, были добавлены новые карты и персонажи, ну и самое главное — она отныне является условно-бесплатной игрой с привычной монетизацией посредством «косметики» и боевого пропуска.