Даже оплаченным.

Издание «Ведомости» сообщает, что некоторые российские вузы столкнулись с перекрытием доступа к оплаченным лицензиям Zoom. Журналистам издания удалось пообщаться с участниками ВКС-рынка и даже с источником в российском интеграторе.

реклама

Так, к одной из российских ВКС-компаний обратился неназванный крупный вуз после того, как ему отключили подписку на Zoom, оплаченную до ноября 2022 г. С подобными проблемами столкнулись ещё несколько высших учебных заведений. Среди них, например, есть Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.

Ренат Лашин, директор АРПП «Отечественный софт», отметил, что госкомпании перестали использовать в своей работе платную версию Zoom ещё в 2021 году. А в апреле того же года американская корпорация запретила одному из российских дистрибуторов продавать свои лицензии для госсектора.

Как утверждает представитель российского ВКС-сервиса TrueConf, крупный бизнес начал терять доверие к Zoom в 2021 г. и в 2022 г. его не осталось вовсе. Сегодня лицензии американского ВКС-сервиса популярны среди малого и среднего бизнеса, а также образовательных учреждений, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3060 Gigabyte за 30 с началом -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

В TrueConf считают, что в случае окончательного ухода Zoom из России образовательные учреждения и некоммерческие организации в обязательном порядке перейдут на российские сервисы. Есть IVA, TrueConf, Videomost, Webinar.ru — набора функций этих программы должно хватить для обеспечения рабочих процессов российских вузов.