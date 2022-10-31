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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
СМИ: Zoom стал отключать вузам доступ к платным аккаунтам
Даже оплаченным.
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Издание «Ведомости» сообщает, что некоторые российские вузы столкнулись с перекрытием доступа к оплаченным лицензиям Zoom. Журналистам издания удалось пообщаться с участниками ВКС-рынка и даже с источником в российском интеграторе.

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Так, к одной из российских ВКС-компаний обратился неназванный крупный вуз после того, как ему отключили подписку на Zoom, оплаченную до ноября 2022 г. С подобными проблемами столкнулись ещё несколько высших учебных заведений. Среди них, например, есть Российский государственный социальный университет и Оренбургский государственный медицинский университет.

Ренат Лашин, директор АРПП «Отечественный софт», отметил, что госкомпании перестали использовать в своей работе платную версию Zoom ещё в 2021 году. А в апреле того же года американская корпорация запретила одному из российских дистрибуторов продавать свои лицензии для госсектора.

Как утверждает представитель российского ВКС-сервиса TrueConf, крупный бизнес начал терять доверие к Zoom в 2021 г. и в 2022 г. его не осталось вовсе. Сегодня лицензии американского ВКС-сервиса популярны среди малого и среднего бизнеса, а также образовательных учреждений, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрошенных экспертов.

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В TrueConf считают, что в случае окончательного ухода Zoom из России образовательные учреждения и некоммерческие организации в обязательном порядке перейдут на российские сервисы. Есть IVA, TrueConf, Videomost, Webinar.ru — набора функций этих программы должно хватить для обеспечения рабочих процессов российских вузов.

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