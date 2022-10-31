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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Анонсирован ремейк квеста Riven, являющегося продолжением Myst
Сам Myst был «ремейкирован» ещё в прошлом году.
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Понедельник обычно является днём тяжёлым для игровых новостей, но отдельные достойные материалы всё же появляются. Например, студия Cyan сегодня официально анонсировала ремейк квеста Riven являющегося продолжением популярного в своё время квеста Myst, обновлённая версия которого, в свою очередь, вышла в прошлом году.

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Хотя формально обновлённую Riven называют ремейком, на деле в ней гораздо больше изменений, чем подразумевается данным статусом. Так, ремейк порадует полностью трёхмерным пространством со свободным перемещением в нём, тогда как оригинал был point-and-click проектом. С одной стороны, это хорошо, а с другой — в очередной раз вносит неразбериху в определение ремейка.

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На данном этапе известно только то, что ремейк Riven создаётся с нуля. На каких платформах и когда его можно будет увидеть, не сообщается.

#myst #cyan worlds #riven
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