Как будто это когда-то чему-то вредило.

Утечки информации об ожидаемых готовящихся к скорому релизу видеоиграх — событие рядовое и абсолютно ничем не примечательное. Невозможно проверить десятки и сотни игровых изданий, получивших пресс-версии игр для подготовки рецензий, и в результате мы практически постоянно наблюдаем различные «спойлеры» игрового процесса и сюжета. Не стала исключением и God of War Ragnarok, важнейшая информация о сюжете которой активно просачивается в Сеть.

реклама

Зачастую разработчики игр с очень большой тревогой воспринимают подобные вещи, причём степень тревоги зависит от неуверенности девелоперов в качестве своего творения. В самом деле — о чём переживать, раз всё идеально? Но разработчики из Sony Santa Monica приняли происходящее очень близко к сердцу; настолько, что даже опубликовали обращение с призывом прекратить «спойлерить» God of War Ragnarok.

Как справедливо отмечают авторы игры, многие игроки ценят чистое прохождение без «спойлеров», и им не понравится, если они случайно наткнутся на какую-то видеозапись, в той или иной степени портящую впечатление от дальнейшего игрового процесса. Разработчики призывают игроков с уважением относиться друг к другу и избегать публикаций «спойлеров».

рекомендации iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри -35% на S22 Ultra в Ситилинке RX 6800 дешевеет перед выходом 7000 3060 Gigabyte за 30 с началом -35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке Цена RTX 3070 идет к 40 тр Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр 3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября, и никому неизвестно, сколько ещё информации касательно новинки раньше времени утечёт в Сеть, и какие последствия это будет иметь для продаж проекта. Зато у Sony на всякий случай появилась отличная «отмазка».