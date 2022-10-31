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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы God of War Ragnarok призывают не «спойлерить» прохождение новинки
Как будто это когда-то чему-то вредило.
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Утечки информации об ожидаемых готовящихся к скорому релизу видеоиграх — событие рядовое и абсолютно ничем не примечательное. Невозможно проверить десятки и сотни игровых изданий, получивших пресс-версии игр для подготовки рецензий, и в результате мы практически постоянно наблюдаем различные «спойлеры» игрового процесса и сюжета. Не стала исключением и God of War Ragnarok, важнейшая информация о сюжете которой активно просачивается в Сеть.

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Зачастую разработчики игр с очень большой тревогой воспринимают подобные вещи, причём степень тревоги зависит от неуверенности девелоперов в качестве своего творения. В самом деле — о чём переживать, раз всё идеально? Но разработчики из Sony Santa Monica приняли происходящее очень близко к сердцу; настолько, что даже опубликовали обращение с призывом прекратить «спойлерить» God of War Ragnarok.

Как справедливо отмечают авторы игры, многие игроки ценят чистое прохождение без «спойлеров», и им не понравится, если они случайно наткнутся на какую-то видеозапись, в той или иной степени портящую впечатление от дальнейшего игрового процесса. Разработчики призывают игроков с уважением относиться друг к другу и избегать публикаций «спойлеров».

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Релиз God of War Ragnarok состоится 9 ноября, и никому неизвестно, сколько ещё информации касательно новинки раньше времени утечёт в Сеть, и какие последствия это будет иметь для продаж проекта. Зато у Sony на всякий случай появилась отличная «отмазка».

#sony #god of war ragnarok #sony santa monica
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