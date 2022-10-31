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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Call of Duty Modern Warfare II продемонстрировала крупнейший старт в PS Store за всю историю серии
Собственно, такая же ситуация и на других платформах. Разве что Xbox молчит.
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Статистика последних нескольких дней наглядно демонстрирует, что подсерия Modern Warfare является самой востребованной и горячо любимой среди фанатов Call of Duty. Не успела новенькая переосмысленная Modern Warfare II поступить в продажу, как отдельные платформы стали заявлять обо всё новых и новых установленных ею рекордах. Недавно рекордный «онлайн» был зафиксирован в Steam, сегодня же похожими сведениями поделились представители Sony в официальном Twitter-аккаунте консолей PlayStation.

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По словам Sony, боевику Modern Warfare II удалось продемонстрировать крупнейший старт на PlayStation за всю историю серии Call of Duty. В статистике учитывались как предварительные заказы, так и продажи в день релиза. Судя по всему, Sony заявляет именно о рекордных продажах, тогда как в случае со Steam мы наблюдали рекордный пиковый «онлайн». Статистика хоть и частично связанная, но отнюдь не взаимозаменяемая.

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Впрочем, в данном случае это не особо важно: предположительно, Sony сейчас делает всё возможное, дабы убедить публику в том, что Call of Duty имеет большое значение для PlayStation и что изъятие франшизы от неподконтрольных Microsoft платформ вследствие формального завершения сделки с Activision Blizzard и впрямь нанесёт японской компании ощутимый ущерб. У руководства Microsoft, впрочем, таких кровожадных планов пока нет. Учитывая, что сама Sony при этом не брезгует эксклюзивами, поведение компании выглядит странным. Видимо, это другое.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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