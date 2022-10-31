Ниша освободилась, всё логично.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Компания «1C» занялась разработкой программного продукта «Персонал» для автоматизации деятельности кадровых служб. Предполагается, что данное ПО сможет заменить собой Success Factors от ушедшей из РФ немецкой SAP.

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Напомним, SAP Success Factors представляет собой облачное решение, которое охватывает практически все бизнес-процессы управления персоналом, включая основные кадровые процессы, подбор, обучение и развитие персонала, планирование трудовых ресурсов и так далее. SAP Success Factors позволяет использовать в работе HR-служб мобильные технологии, а также сформировать информационное пространство кадрового подразделения и интегрировать его с корпоративной информационной системой организации.

Руководитель разработки по зарплате и кадрам «1С» Виталий Филлиппов утверждает, что компания завершит разработку альтернативного продукта к апрелю 2023 г. После чего девелоперы собираются пригласить партнёров на пилотное тестирование, в рамках которого будут собраны отзывы и внесены на их основе соответствующие изменения. Конечная цель — перенос решения в промышленную эксплуатацию. Сроки этого перевода будут зависеть от объёма критики и пожеланий партнёров.

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Напомним, решение приостановить свою работу на территории России на неопределённый срок SAP приняла в начале 2022 года.