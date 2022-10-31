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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Компания 1C занялась разработкой ПО для управления персоналом, которое заменит решение от SAP
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Компания «1C» занялась разработкой программного продукта «Персонал» для автоматизации деятельности кадровых служб. Предполагается, что данное ПО сможет заменить собой Success Factors от ушедшей из РФ немецкой SAP.

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Напомним, SAP Success Factors представляет собой облачное решение, которое охватывает практически все бизнес-процессы управления персоналом, включая основные кадровые процессы, подбор, обучение и развитие персонала, планирование трудовых ресурсов и так далее. SAP Success Factors позволяет использовать в работе HR-служб мобильные технологии, а также сформировать информационное пространство кадрового подразделения и интегрировать его с корпоративной информационной системой организации.

Руководитель разработки по зарплате и кадрам «1С» Виталий Филлиппов утверждает, что компания завершит разработку альтернативного продукта к апрелю 2023 г. После чего девелоперы собираются пригласить партнёров на пилотное тестирование, в рамках которого будут собраны отзывы и внесены на их основе соответствующие изменения. Конечная цель — перенос решения в промышленную эксплуатацию. Сроки этого перевода будут зависеть от объёма критики и пожеланий партнёров.

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Напомним, решение приостановить свою работу на территории России на неопределённый срок SAP приняла в начале 2022 года.

#отечественное по #1c #sap
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il-nul il-nul
12:37
еще раз, человек работает дома в 1с бухгалтерии, в одно рыло ведет организацию, таких огромное количество, они купили коробку, установили, и кто то вчера, к то то в прошлом году, кто то 5 лет назад и ...
Компания 1C занялась разработкой ПО для управления персоналом, которое заменит решение от SAP
sergtrav
12:35
Ну допустим, массовых жалоб на нее почему-то нет, хоть она и сделана неизвестно как и неизвестно где.
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Артём Николаев
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А нафига оно?
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sergtrav
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Помню, я - большой дебил - купил с лохито 1070 с гарантией Онлайн трейда, через год у нее забубнели вентиляторы, пошел в СЦ и через 45 дней был послан домой с новенькой 2060 Супер. А ты сиди и строчи ...
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Компания 1C занялась разработкой ПО для управления персоналом, которое заменит решение от SAP
niki_1
12:31
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