Игра выйдет в декабре.

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Разработчики из студии Thunderful Development раскрыли точную дату релиза Wavetale — фэнтезийного приключения, в котором игрокам нужно будет не только решать головоломки, но ещё и сёрфить по волнам. Проект должен поступить в продажу на ПК, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и Nintendo Switch уже 12 декабря.

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Wavetale предлагает игрокам исследовать открытое море и разрушающийся архипелаг Страндвилль. По ходу действия придётся познакомиться с рыбаками, отшельниками и даже пиратом.

Главная героиня Сигрид подружилась с таинственной тенью, дарующей ей способность ходить по воде, преодолевать спокойную морскую гладь и бурные волны. Собственно, геймплей Wavetale — это сёрфинг и решение головоломок. По ходу действия там также расскажут «душещипательную историю», а ещё разрешат менять внешний вид героини.

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Если вас Wavetale заинтересовала, то можете скачать бесплатную демоверсию на отдельной странице в Steam.