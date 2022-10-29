Всем бы такую уверенность. Ведь траты на игры — первое, от чего в период реального кризиса реально можно отказаться.

Как известно, многие сейчас этого ещё могут не осознавать или пытаться гнать от себя эту страшную мысль, но мир по уши вляпался в экономический кризис, негативные эффекты которого будут нарастать, словно снежный ком. В период кризиса экономика переживает спад, люди стараются быть сдержаннее в тратах, ну и первым делом под удар попадают различные индустрии развлечений, от продукции которых проще и безболезненнее всего отказаться. Руководитель игрового подразделения Microsoft (Microsoft Gaming) Фил Спенсер, впрочем, считает, что видеоигры без серьёзных проблем переживут экономический спад.

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По мнению Спенсера, игровая индустрия «устойчива» к ослаблению экономики, и в качестве примера он привёл недавние экономические спады, во время которых другие сферы деятельности сокращались, а игровая индустрия — напротив, только росла. К сожалению, Спенсер не стал уточнять, что последний спад экономики был вызван противопандемийными действиями, когда люди как сычи сидели по домам, имея в качестве доступных средств проведения досуга именно видеоигры. Сейчас ситуация в корне другая.

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Далеко не все согласны с оптимизмом Спенсера. Например, ведущий аналитик компании Ampere Analysis, ссылаясь на статистику последних лет, заявляет, что за два года пандемии игровая индустрия проявила взрывной рост, тогда как сейчас демонстрирует постепенный откат до прежних значений.