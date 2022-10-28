Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Детективный хоррор Charon’s Staircase про секреты мрачного поместья поступил в продажу
Поклонникам жанра рекомендуется к ознакомлению.
рекомендации
<b>Рухнула цена 3090 Ti</b> - разбивай копилку (с)
<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши
i9 12900K круто подешевел в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Разработчики из Indigo Studios совместно с издательством Soedesco опубликовали релизный трейлер Charon’s Staircase — детективного хоррора про ужасы и секреты мрачного поместья. Проект вышел сегодня на ПК (Steam, Epic Games Store) и консолях Xbox и PlayStation обоих поколений.

реклама

Charon’s Staircase рассказывает историю агента под кодовым именем Десмонд. Он проникает в поместье Оук-Гроув, где нужно найти и уничтожить секретные документы, которые могут пролить свет на ужасы, которые там некогда творились. В ходе своей основной миссии Десмонд сделает немало открытий, самым жутким из них станет «Проект Альфа».

Сами разработчики в качестве основных особенностей Charon’s Staircase указывают следующее:

  • раскопайте сведения о «Проекте Альфа» и узнайте секреты, которые Министерство скрывало годами;
  • постарайтесь пережить кошмары Оук-Гроува и выбраться из этого ада;
  • решайте загадки и головоломки, которые встретятся вам по пути;
  • проникнитесь завораживающей, мистической атмосферой, вдохновением для которой послужила Центральная Европа 70-х.

рекомендации
<b>RTX 3090 Ti за копейки</b>, смотри
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RX 6800 дешевеет перед выходом 7000
3080 за 60 тр в Регарде
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3060 Gigabyte за 30 с началом
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
-35% на Galaxy Z Fold 3 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

На момент написания данного материала у детективного хоррора Charon’s Staircase ещё не набралось достаточного количества отзывов в Steam для получения объективного рейтинга, аналогичным образом обстоит ситуация и на агрегаторе рецензий OpenCritic. Заинтересованным остаётся только ждать.

#charons staircase #indigo studios #soedesco
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему ПВО Украины не может сбить Герань легко
136
Radeon RX 5600 XT - король бюджетного гейминга
40
Россия может начать сбивать спутники США – есть ли угроза Starlink и остановит ли это Илона Маска
58
Как выбрать флеш-накопитель – подробное руководство
25
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
47
Diablo lll - в поисках оптимизации
10
Ретроклокинг. Разгон процессоров на soket 775. Часть первая. Охлаждение и память
22
Украина получит новый комплекс ПВО для борьбы с дронами Герань-2 – изучаем эффективность Crotale NG
52
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 25
3
Весь контент Modern Warfare 2 на релизе: полевые модификации, перки и киллстрики
+

Сейчас обсуждают

Stupid Miner
20:31
Выглядит симпатично , а на практике сэкономили абсолютно на всём как обычно
Gigabyte показала видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 EAGLE
Kira625
20:24
О да, если майнерам понадобится эта 4090, то они нахер отломают этот разъём и припаяются прямо к дорожкам ;)
Оплавление разъемов на NVIDIA GeForce RTX 4090 может быть связано с некачественными переходниками
andrew_riddler
20:23
Это не обрезок Это совсем другая игра,с Литтл биг пленет ее связывает только герой,не более
Sackboy A Big Adventure ожидаемо с треском провалилась в Steam
blue blood
20:23
То есть ты разницу между 3600 и 4185 никак не ощущаешь?
Ретроклокинг. Разгон процессоров на soket 775. Часть первая. Охлаждение и память
Kira625
20:22
Яндекс.Старьевщик Патентуйте название. ;)
«Яндекс Маркет» будет скупать подержанные вещи у населения, а затем продавать их
Костя Костромин
20:14
Блин старательный колхоз..... Все равно считаю это лучше чем бухать... А так корпус как корпус (франкинштейн) чувак лепит как хочет и делится с нами)
Перебираю рёбра радиатору ЦП и оптимизирую свою MicroATX систему из ATX комплектующих
Иванов Гуру
20:05
говно
Мощнейшая, но непростая сборка с новым флагманом GeForce RTX 4090
Иванов Гуру
20:04
говно статьи на оверах, а эта - реклама регарда
Мощнейшая, но непростая сборка с новым флагманом GeForce RTX 4090
lesik78
20:03
Очнись, на дворе не 2010
К концу следующего года AMD займёт 24% рынка процессоров для ноутбуков, Intel скатится до 73%
yurkinyury
20:02
у меня стабильно 3600 на воздухе
Ретроклокинг. Разгон процессоров на soket 775. Часть первая. Охлаждение и память
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем