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Разработчики из Indigo Studios совместно с издательством Soedesco опубликовали релизный трейлер Charon’s Staircase — детективного хоррора про ужасы и секреты мрачного поместья. Проект вышел сегодня на ПК (Steam, Epic Games Store) и консолях Xbox и PlayStation обоих поколений.

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Charon’s Staircase рассказывает историю агента под кодовым именем Десмонд. Он проникает в поместье Оук-Гроув, где нужно найти и уничтожить секретные документы, которые могут пролить свет на ужасы, которые там некогда творились. В ходе своей основной миссии Десмонд сделает немало открытий, самым жутким из них станет «Проект Альфа».

Сами разработчики в качестве основных особенностей Charon’s Staircase указывают следующее:

раскопайте сведения о «Проекте Альфа» и узнайте секреты, которые Министерство скрывало годами;

постарайтесь пережить кошмары Оук-Гроува и выбраться из этого ада;

решайте загадки и головоломки, которые встретятся вам по пути;

проникнитесь завораживающей, мистической атмосферой, вдохновением для которой послужила Центральная Европа 70-х.

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На момент написания данного материала у детективного хоррора Charon’s Staircase ещё не набралось достаточного количества отзывов в Steam для получения объективного рейтинга, аналогичным образом обстоит ситуация и на агрегаторе рецензий OpenCritic. Заинтересованным остаётся только ждать.