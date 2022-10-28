Компания Valve ещё летом прошлого года дала понять, что интерфейс Steam Deck в какой-то момент заменит собой старый Big Picture, который позиционировался как решение для экранов с большими диагоналями. Вчера вечером, 27 октября, компания объявила о начале тестирования обновлённого интерфейса режима.
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Представители команды поддержки из Valve утверждают, что интерфейс разрабатывался для Steam Deck как в портативном, так и в настольном режиме, поэтому его совместимость достаточно высокая. Новый Big Picture, как и старая его версия, предназначен для использования в связке с контроллером.
Основные нововведения режима мы дадим списком:
- новый домашний экран, откуда можно запустить недавние игры и узнать новости об играх из библиотеки игрока;
- новый универсальный поиск по библиотеке, магазину и списку друзей одновременно;
- новый интерфейс настройки контроллера, который позволяет легко выбрать, изменить или создать свои настройки управления;
- магазин Steam, оптимизированный для использования геймпада;
- обновлённый внутриигровой оверлей с доступом к достижениям и руководствам, доступный по нажатию на кнопку Steam/Guide/PlayStation, во время игры;
- новое системное меню, позволяющее быстро перейти к различным частям интерфейса — открывается кнопкой Steam/Guide/PlayStation;
- новое меню быстрого доступа, где находятся уведомления, список друзей, быстрые настройки и прочее — открывается комбинацией кнопок Steam+A.
Valve подчеркнула, что команда разработки ещё устраняет недоработки, но уже сейчас готова собирать отзывы об интерфейсе. Желающие протестировать обновлённый Big Picture могут присоединиться к бета-тестированию клиента Steam. Для этого нужно добавить в ярлык запуска приложения параметр
-gamepadui.