Он подходит для экранов с большой диагональю.

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Компания Valve ещё летом прошлого года дала понять, что интерфейс Steam Deck в какой-то момент заменит собой старый Big Picture, который позиционировался как решение для экранов с большими диагоналями. Вчера вечером, 27 октября, компания объявила о начале тестирования обновлённого интерфейса режима.

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Представители команды поддержки из Valve утверждают, что интерфейс разрабатывался для Steam Deck как в портативном, так и в настольном режиме, поэтому его совместимость достаточно высокая. Новый Big Picture, как и старая его версия, предназначен для использования в связке с контроллером.

Основные нововведения режима мы дадим списком:

новый домашний экран, откуда можно запустить недавние игры и узнать новости об играх из библиотеки игрока;

новый универсальный поиск по библиотеке, магазину и списку друзей одновременно;

новый интерфейс настройки контроллера, который позволяет легко выбрать, изменить или создать свои настройки управления;

магазин Steam, оптимизированный для использования геймпада;

обновлённый внутриигровой оверлей с доступом к достижениям и руководствам, доступный по нажатию на кнопку Steam/Guide/PlayStation, во время игры;

новое системное меню, позволяющее быстро перейти к различным частям интерфейса — открывается кнопкой Steam/Guide/PlayStation;

новое меню быстрого доступа, где находятся уведомления, список друзей, быстрые настройки и прочее — открывается комбинацией кнопок Steam+A.

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