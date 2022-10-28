Никаких больше «когда выйдет — тогда выйдет».

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

Valve продолжает время от времени внедряет в Steam обновления, которые призваны усилить стандартизацию и исключить различную недосказанность или двусмысленность при описании продаваемых в сервисе видеоигр. На днях, например, стало известно, что Valve решила унифицировать поле даты выхода игр.

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Как поясняют представители компании, раньше разработчики и издатели могли обходиться без конкретики при описании сроков релиза их творения, а в отдельных случаях и вовсе позволяли себе шуточный текст. Такого больше не будет: отныне разработчикам нужно будет выбирать один из пяти шаблонных вариантов, примерами которых Valve поделилась в соответствующем материале:

Точная дата. «24 августа 2023 года».

Месяц и год. «Август 2023 года».

Квартал календарного года. «Третий квартал 2023 года».

Год. «2023 год».

Без даты. «Скоро выйдет».

До начала следующего года все разработчики должны будут внести соответствующие изменения в описания своих проектов. Если этого сделано не будет, то система автоматически заменит описание в поле даты выхода на «Скоро выйдет».

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Кроме того, Steam будет автоматически менять формат указания даты в зависимости от страны, в которой вы находитесь. Больше никакой путаницы с днями и месяцами, последовательность которых в разных странах отличается.