Вышедший неделю назад супергеройский боевик Gotham Knights был встречен в высшей степени прохладно: сам проект звёзд с неба не хватает, что усугубилось техническим состоянием проекта, которое иначе как аховым назвать невозможно. Согласно независимым тестированиям производительности, в Gotham Knights наблюдаются большие проблемы с оптимизацией, из-за чего даже самые современные и мощные графические ускорители не способны обеспечить в новинке приемлемую частоту кадров. Ситуация, учитывая слабое графическое исполнение боевика, неприемлемая, и её нужно исправлять.
реклама
К счастью, разработчики из WB Games Montreal в курсе проблем и пообещали, что уже готовят крупное обновление, которое в том числе повысит производительность Gotham Knights.
Когда конкретно это живительное обновление будет применено к игре, не уточняется, но одно совершенно очевидно: промедление здесь смерти подобно, и чем раньше патч станет доступен, тем лучше в первую очередь для WB Games.