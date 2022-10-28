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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Call of Duty Modern Warfare II добралась до релиза — «онлайн» в Steam зашкаливает
Что, конечно, вызывает двоякие чувства.
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Несколько часов назад у фанатов серии Call of Duty настал знаменательный момент: в продажу поступила Modern Warfare II, тем самым начав новую своеобразную эпоху в жизни франшизы. Как и следовало ожидать, поток геймеров оказался огромным: по статистике ресурса SteamDB, в одном только Steam пиковый «онлайн» на момент релиза достиг без малого 240 тысяч человек одновременно.

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К такому наплыву геймеров игровые системы оказались не готовы, поэтому поначалу пользователи сообщали о проблемах с подключением к серверам и длинных очередях на вход.

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Напомним, что в Call of Duty Modern Warfare II представлена сюжетная кампания про противостояние могущественному наркокартелю в Латинской Америке, а также полноценный сетевой режим, в который даже вернули многие любимые фанатами серии механики вроде ракетно-ядерных ударов после оформления огромной серии убийств.

#activision #infinity ward #call of duty modern warfare ii
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Aleksei Byevich
15:57
Медные провода поставить в переходник -ЖАБА давит)))
Call of Duty Modern Warfare II добралась до релиза — «онлайн» в Steam зашкаливает
Дарья Федоркина
15:56
Заглот про видеокарты и мамкинг уже не пишет, не актуально... А какие перлы были! 🤦‍♀️
Кто на самом деле создал дрон Герань-2 – беспилотник разработан украинскими инженерами
-=LeKtoR=-
15:55
А где у нас в стране можно купить БП с АТХ 3.0?
Call of Duty Modern Warfare II добралась до релиза — «онлайн» в Steam зашкаливает
Андрей Маликов
15:55
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