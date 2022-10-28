Что, конечно, вызывает двоякие чувства.

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3060 Gigabyte за 30 с началом

Несколько часов назад у фанатов серии Call of Duty настал знаменательный момент: в продажу поступила Modern Warfare II, тем самым начав новую своеобразную эпоху в жизни франшизы. Как и следовало ожидать, поток геймеров оказался огромным: по статистике ресурса SteamDB, в одном только Steam пиковый «онлайн» на момент релиза достиг без малого 240 тысяч человек одновременно.

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К такому наплыву геймеров игровые системы оказались не готовы, поэтому поначалу пользователи сообщали о проблемах с подключением к серверам и длинных очередях на вход.

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Напомним, что в Call of Duty Modern Warfare II представлена сюжетная кампания про противостояние могущественному наркокартелю в Латинской Америке, а также полноценный сетевой режим, в который даже вернули многие любимые фанатами серии механики вроде ракетно-ядерных ударов после оформления огромной серии убийств.