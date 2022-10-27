Например, перевод от студии Snowball теперь стал для оригинала основным.

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Классические ролевые игры Gothic 1 и Gothic II получили важные обновления в Steam, связанные с локализацией. Так, для первой Gothic актуален перевод от студии Snowball, в то время как альтернативная локализация от «Руссобит-М» отныне доступна как опция. Ссылка на руководство в Steam по установке такого варианта перевода прилагается.

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В отношении полного перевода ролевой игры Gothic II от «Акеллы» важно знать, что она получила несколько мелких правок, а также обновлённые скриншоты на странице с играми. Первая Gothic дополнительно получила текстовые переводы на французский, итальянский и чешский языки.

Разработчики также дали понять, что это далеко не все приятные бонусы, которые ожидают фанатов Gothic, но здесь нужно набраться терпения. Оригинальная ролевая игра от Piranha Bytes собрала в Steam более 7,5 тысяч отзывов, из которых 90 % — положительные. Gothic II в исполнении Gold Edition собрала практически столько же отзывов, из которых положительных на 1 % больше.