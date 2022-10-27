За последние пятнадцать лет роль компакт-дисков в игровой (да и любой другой развлекательной) индустрии семимильными шагами сокращалась за ненадобностью. Средняя скорость интернет-соединения давно превышает скорость чтения данных с диска, да и всё равно много информации на столь небольшом носителе уместить невозможно. Тем не менее, практика штамповки дисков ещё существует, однако смысла в ней уже практически нет, и сохраняется она, по всей видимости, только в государствах, где на законодательном уровне ещё не приняты новые нормы и правила в деле распространения контента.
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Чтобы убедиться в абсурдности современной практики выпуска дисков с играми, достаточно взглянуть на пример Call of Duty Modern Warfare II для PlayStation 5. Согласно сведениям от геймеров, на самом носителе размещено всего 72,23 Мбайта данных — при том, что сама игра «весит» больше семидесяти гигабайт.
Всё это вызывает насущные вопросы в духе «А зачем тогда вообще физический носитель?» и «А как я на даче без интернета в одиночную кампанию поиграю?». Ответы на эти вопросы могут быть неприятными, но ничего не поделать: такова современная индустрия.
Что до Call of Duty Modern Warfare II, то её релиз состоится уже завтра, 28 октября, на всех актуальных платформах.