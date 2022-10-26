Многие геймеры понимают, что за распространением игр по подписке будущем, а если вы по-прежнему в этом сомневаетесь, то имеет смысл ознакомиться с заявлением руководителя игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера касательно влияния подписного сервиса Game Pass на выручку компании.
реклама
Влияние это, по словам Спенсера, ощутимое: порядка 10—15 % от суммарного дохода всего игрового подразделения (Microsoft Gaming/Xbox) рэдмондской компании. Понимая, что 15 % это в целом немного, Спенсер предельно прозрачно намекнул на то, что в будущем стоимость подписки Game Pass может возрасти. Как поясняет Спенсер, компания долго удерживала цены, но бесконечно она эта делать не может. До праздников ещё постараются подержать, а дальше нас уже, собственно, предупредили.
Стоит отметить, что Game Pass полезен не только для Microsoft как для коммерческой компании, но и для геймеров, которые могут опробовать входящие в состав «пакета» игры, включая те, которые при другом формате распространения они гарантированно бы обошли стороной. Тем самым подписка приносит пользу и разработчикам. А если какое-то сотрудничество является взаимовыгодным, то оно обречено на успех.