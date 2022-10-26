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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Подписка Game Pass приносит примерно 15 % всего дохода игрового подразделения Microsoft
По словам самого Фила Спенсера.
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3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
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3060 Gigabyte за 30 с началом
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Многие геймеры понимают, что за распространением игр по подписке будущем, а если вы по-прежнему в этом сомневаетесь, то имеет смысл ознакомиться с заявлением руководителя игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера касательно влияния подписного сервиса Game Pass на выручку компании.

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Влияние это, по словам Спенсера, ощутимое: порядка 10—15 % от суммарного дохода всего игрового подразделения (Microsoft Gaming/Xbox) рэдмондской компании. Понимая, что 15 % это в целом немного, Спенсер предельно прозрачно намекнул на то, что в будущем стоимость подписки Game Pass может возрасти. Как поясняет Спенсер, компания долго удерживала цены, но бесконечно она эта делать не может. До праздников ещё постараются подержать, а дальше нас уже, собственно, предупредили.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
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Стоит отметить, что Game Pass полезен не только для Microsoft как для коммерческой компании, но и для геймеров, которые могут опробовать входящие в состав «пакета» игры, включая те, которые при другом формате распространения они гарантированно бы обошли стороной. Тем самым подписка приносит пользу и разработчикам. А если какое-то сотрудничество является взаимовыгодным, то оно обречено на успех.

#microsoft
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