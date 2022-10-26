А это значит, что сроки сдачи проекта в релиз сжимаются. Пока несильно, но всё же.

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Формально работа над новой Dragon Age продолжается уже без малого четыре года, но только летом года текущего проекту был присвоен официальный подзаголовок Dreadwolf, намекающий на то, что в качестве антагониста в сюжетной линии новинки будет выступать Солас, известный также под прозвищем Dread Wolf («Ужасный волк»). Информация о Dragon Age Dreadwolf поступает в год по чайной ложке, и сегодня настал новой порции сведений.

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Так, представители студии BioWare сообщили, что работа над Dragon Age Dreadwolf перешла на этап альфа-тестирования, тем самым оставив один из важнейших периодов производства игры позади. Работы над новинкой у студии ещё вагон и маленькая тележка, но первый существенный шаг к приближению релиза сегодня был сделан.

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Если верить разработчикам, то Dreadwolf уже можно пройти от начала и до конца, однако не уточняется, идёт речь только о главном сюжетном квесте или же обо всех запланированных активностях в целом. В любом случае, в обозримой перспективе игра на прилавках не появится, и даже намёками на то, когда имеет смысл ждать выхода новой части культовой серии, авторы пока не делятся.