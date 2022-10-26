Прежние попытки обернулись полнейшими провалами.

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке

3060 Gigabyte за 30 с началом

3060 Gigabyte за 30 с началом

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке

Игровая индустрия преобразуется с такой скоростью, что немыслимые на первый взгляд вещи становятся обыденностью. Например, стратегии в реальном времени на экранах мобильных устройств. Прежние попытки, в том числе во франшизе Age of Empires, с треском проваливались, но Microsoft это не остановило: в рамках презентации по случаю 25-летия данной стратегической серии компания объявила о работе над Age of Empires Mobile.

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Судя по представленной информации, релиз Age of Empires состоится уже «скоро». Несмотря на данное заявление, снабжать подробностями проекта нас пока не торопятся. Вместо этого были опубликованы лишь шаблонные фразы про «уникальный геймплей» и всё в таком духе.

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Делать какие-либо выводы о проекте можно будет только после его полноценной демонстрации, так что давайте не будем торопиться и дождёмся.