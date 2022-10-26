Игровая индустрия преобразуется с такой скоростью, что немыслимые на первый взгляд вещи становятся обыденностью. Например, стратегии в реальном времени на экранах мобильных устройств. Прежние попытки, в том числе во франшизе Age of Empires, с треском проваливались, но Microsoft это не остановило: в рамках презентации по случаю 25-летия данной стратегической серии компания объявила о работе над Age of Empires Mobile.
реклама
Судя по представленной информации, релиз Age of Empires состоится уже «скоро». Несмотря на данное заявление, снабжать подробностями проекта нас пока не торопятся. Вместо этого были опубликованы лишь шаблонные фразы про «уникальный геймплей» и всё в таком духе.
Делать какие-либо выводы о проекте можно будет только после его полноценной демонстрации, так что давайте не будем торопиться и дождёмся.