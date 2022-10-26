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Журналистам издания IGN удалось получить доступ к демоверсии ремейка System Shock и записать после этого обширный материал с описанием личных переживаний и впечатлений. Игру трогал и изучал обозреватель Кэмерон Хокинс, его основные доводы мы публикуем ниже.

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Итак, Хокинс проходил небольшой кусочек System Shock, который начался в медицинском отсеке станции Цитадель, где происходит основное действие. Журналист посчитал нужным отметить, что ремейк System Shock по своему устройству больше всего напоминает Resident Evil. Здесь тоже нужно много времени проводить в инвентаре.

Хокинсу не понравилось, что в ремейке System Shock на уровнях разбросано большое количество ненужных предметов, которые можно поднять, но узнать их предназначение получится только после добавления в инвентарь.

Ремейк System Shock, по мнению обозревателя IGN, адаптирован под взаимодействие с мышью и клавиатурой, поэтому использование геймпада с этой игрой может оказаться не слишком уместным.

Журналисту также понравились тёмные локации, вселяющие неуёмное чувство клаустрофобии, а также хорошо проработанную систему освещения. Боевую систему Кэмерон Хокинс тоже смог опробовать — ему удалось сразиться с роботами под управлением искусственного интеллекта SHODAN и мутировавшими людьми. Геймплей ремейка System Shock сочетает в себе блуждания по уровням, решение простых пазлов и участие в плотных боевых стычках.

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Ремейк System Shock должен выйти в марте 2023 года, точная дата релиза будет объявлена позже.