Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: превью ремейка System Shock с комментариями
Вроде, всё хорошо.
рекомендации
3060 MSI Gaming за копейки в Ситилинке
<b>RTX 4090 уже в продаже в Ситилинке</b>
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
3060 Gigabyte за 30 с началом
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
4090 в XPERT.RU очень дешево, надо брать
Пара RTX 4090 в Регарде, цена норм

Журналистам издания IGN удалось получить доступ к демоверсии ремейка System Shock и записать после этого обширный материал с описанием личных переживаний и впечатлений. Игру трогал и изучал обозреватель Кэмерон Хокинс, его основные доводы мы публикуем ниже.

реклама

Итак, Хокинс проходил небольшой кусочек System Shock, который начался в медицинском отсеке станции Цитадель, где происходит основное действие. Журналист посчитал нужным отметить, что ремейк System Shock по своему устройству больше всего напоминает Resident Evil. Здесь тоже нужно много времени проводить в инвентаре.

Хокинсу не понравилось, что в ремейке System Shock на уровнях разбросано большое количество ненужных предметов, которые можно поднять, но узнать их предназначение получится только после добавления в инвентарь.

Ремейк System Shock, по мнению обозревателя IGN, адаптирован под взаимодействие с мышью и клавиатурой, поэтому использование геймпада с этой игрой может оказаться не слишком уместным.

Журналисту также понравились тёмные локации, вселяющие неуёмное чувство клаустрофобии, а также хорошо проработанную систему освещения. Боевую систему Кэмерон Хокинс тоже смог опробовать — ему удалось сразиться с роботами под управлением искусственного интеллекта SHODAN и мутировавшими людьми. Геймплей ремейка System Shock сочетает в себе блуждания по уровням, решение простых пазлов и участие в плотных боевых стычках.

рекомендации
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 50 с началом в Ситилинке
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде
3080 за 60 с началом тр в Регарде
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай

Ремейк System Shock должен выйти в марте 2023 года, точная дата релиза будет объявлена позже.

#nightdive studios #system shock
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Анонсирован Rise of the Triad: Ludicrous Edition — ремастер классического шутера 1995 года выпуска
Похоже, ремейк System Shock выйдет в марте следующего года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
27
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
47
Начались съёмки очередных сезонов «Ведьмака». Разберёмся были ли ведьмаки на самом деле
72
Худшие ремейки, ремастеры и перезапуски
2
Игры, на которые я хотел сделать обзоры, но так и не сделал
84
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
14

Сейчас обсуждают

ЁЖИКвЛИМАHЕ
19:39
Всем кремлеботам это приложение покажет,что им осталось жить не больше года.
Приложение для смартфона предскажет вероятность преждевременной смерти с точностью 70% по походке
Victor91rus
19:38
Новые вылеты
В ближайшем обновлении Battlefield 2042 получит улучшенный «Космодром» и «новое» оружие
ЁЖИКвЛИМАHЕ
19:37
Это просто бумаги.Какая разница сколько у тебя заводов,если ты их не сможешь продать по рыночной стоимости?Они как бы есть,но вот никто за такие деньги не купит,а если случится чудо и и найдётся поку...
Личное состояние Илона Маска сократилось с начала года более чем на $100 млрд
1TronpmG5
19:37
Да там походу обычная пропаганда эпплоценностей. У эппл львинная доля бюджета уходит на пропаганду в интернете эмайзинга и экспириенса своей продукции. А если рекламой не одурманен, то техника от эппл...
Apple призналась в готовности перейти на порт USB-C в своих смартфонах
Эовейн Триада
19:33
Для оверов будет промокод, по которому к машине дадут ещё и 4090?
BMW M2 2023 года получит полный набор деталей M Performance
ЁЖИКвЛИМАHЕ
19:31
Было 300 млрд.никуя,а стало 200.Если Маск продаст всё что у него есть и прибавит к ним свои личные деньги на счетах,то у него и 50 млрд не наберётся,хотя это тоже убер докуя денег.
Личное состояние Илона Маска сократилось с начала года более чем на $100 млрд
Юрий Котляров
19:31
Я не понимаю, как можно заглушить узконаправленный луч от тарелки с земли? Или прием со спутника? Это как заглушить радиорейную связь, находясь не в стволе, не между антенн. Лажа все это, рассчитанная...
Тирада "смогла вырубить" Starlink над территорией Украины во время СВО
Михаил Авраменко
19:31
Это в "Вестнике Салорейха" написали?
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
Антон Шемякин
19:29
И китай не будет, и индия, и вообще стран изгой и в марте уже всё, конец рашек. Ну в апреле, ну мае, летом, осенью. ДА ВАШУ МАТЬ!.
Иран может продать РФ тактические ракеты собственной разработки – Фатех и Сумар на замену Калибрам
wwr222
19:29
Зато получите фейковый аэродинамический обвес...Фанатам сойдет.
BMW M2 2023 года получит полный набор деталей M Performance
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем